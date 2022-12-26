В Успенском районе открыли новый офис врача общей практики

В ауле Урупский Успенского района открыли новый офис врача общей практики. Медучреждение будет рассчитано более чем на 1,8 тыс. человек, в том числе 430 детей, сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в Telegram.

В здании предусмотрены кабинет врача, фельдшера, дневной стационар, процедурный, перевязочный и стоматологический кабинеты. Медучреждение оснастили новой мебелью и медицинским оборудованием. Принимать пациентов врачи начнут сразу после получения лицензии.

«Главное, что учреждение находится в шаговой доступности — люди теперь смогут получать квалифицированную медицинскую помощь рядом с домом»,— отметила Анна Минькова.

Татьяна Ручкина

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