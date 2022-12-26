Дело о поджоге военкомата в Югре переквалифицировали на теракт

Следствие переквалифицировало дело о поджоге военкомата в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) на теракт группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 п. «а» ст. 205 УК РФ). Информация об этом опубликована в картотеке Центрального окружного военного суда.

Изначально Владиславу Борисенко и Василию Гаврилишену инкриминировали повреждение имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и хулиганство (ст. 213 УК РФ). Следствие считает, что в начале мая мужчины бросили в здание военкомата несколько коктейлей Молотова.

В сентябре замначальника ГОМУ Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что противоправные действия в отношении отдельных сотрудников военных комиссариатов, а также военных комиссариатов в целом граждане совершают «под влиянием негативных эмоций». При этом поджоги военкоматов теперь будут квалифицироваться как теракты.

Илья Смирнов, Екатеринбург