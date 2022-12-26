Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дело о поджоге военкомата в Югре переквалифицировали на теракт

Следствие переквалифицировало дело о поджоге военкомата в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) на теракт группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 п. «а» ст. 205 УК РФ). Информация об этом опубликована в картотеке Центрального окружного военного суда.

Изначально Владиславу Борисенко и Василию Гаврилишену инкриминировали повреждение имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и хулиганство (ст. 213 УК РФ). Следствие считает, что в начале мая мужчины бросили в здание военкомата несколько коктейлей Молотова.

В сентябре замначальника ГОМУ Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что противоправные действия в отношении отдельных сотрудников военных комиссариатов, а также военных комиссариатов в целом граждане совершают «под влиянием негативных эмоций». При этом поджоги военкоматов теперь будут квалифицироваться как теракты.

Илья Смирнов, Екатеринбург

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...