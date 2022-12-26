На строительство школы в Салавате направят до 760 млн рублей

Управление капитального строительства Башкирии на конкурсе 18 января 2023 года выберет подрядчика строительства школы в Салавате, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 759,6 млн руб., его оплатят из средств республиканского бюджета.

Подрядчик должен провести строительно-монтажные и пусконаладочные работы, поставить оборудование. Четырехэтажная школа рассчитана на 1,1 тыс. мест. Она будет располагаться на бульваре Юлаева в микрорайоне №3 Восточного жилого района Салавата. Завершить работы планируется в декабре 2024 года.

Майя Иванова

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