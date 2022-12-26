Активисты «Эко-Standart» выявили в Челябинске 66 незаконных елочных базаров

На прошлой неделе активисты экологического объединения «Эко-Standart» выявили в Челябинске 66 незаконных точек продажи хвойных деревьев. Соответствующая информация направлена в управление МВД и администрацию города, сообщается в telegram-канале движения.

Больше всего незаконных елочных базаров выявили в Курчатовском — 16 точек, Калининском (14) и Ленинском (12) районах. В Советском и Металлургическом районах обнаружили по восемь и шесть нелегальных торговых лавок соответственно. В Тракторозаводском и Центральном районах выявили по пяти таких елочных базаров.

Как отмечает руководитель объединения «Эко-Standart» Сергей Ефимов, у большинства выявленных незаконных торговых точек отсутствуют договоры аренды, разрешение на торговлю и документы о происхождении деревьев.

«Нашими активистами было выявлено 66 незаконных точек торгующих хвойными деревьями. Мы собирали обращения граждан и выезжали на осмотр, далее сопоставляли с списком официально разрешенных точек продаж. Проводили совместные рейдовые мероприятия совместно с сотрудниками регионального МВД и администрацией», — комментирует Сергей Ефимов.