На Алтае построили животноводческий комплекс за 0,55 млрд рублей

Компания «Агро-Сибирь» ввела в эксплуатацию животноводческий комплекс на 1,2 тыс. коров в Смоленском районе Алтайского края. Объем инвестиций в проект составил 0,55 млрд руб.

Из общего объема вложений 300 млн руб. приходятся на кредит, 255 млн руб. – на собственные средства компании.

«Да, рынок молока не такой рентабельный, но все же он стабильнее. Животноводство у нас никогда не было в большом выигрыше, но окупалось и круглый год приносило живые деньги»,– привел официальный портал региона комментарий директора «Агро-Сибири» Владимира Шитца.

ООО «Агро-Сибирь» зарегистрировано в Смоленском районе. По данным «СПАРК-Интерфакс», его единственным участником является Марина Панькина.Выручка компании от продаж в 2021 году составила 1,48 млрд руб., чистая прибыль – 584,6 млн руб.

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Валерий Лавский