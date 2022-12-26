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На Левом берегу Дона в Ростове построят частный медцентр за 5 млрд рублей

В 2024 году на ул. Левобережной, 2 в Ростове-на-Дону планируют построить частный медицинский центр «SIS HOSPITAL ROSTOV-ON-DON» стоимостью 5 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

Согласно планам инвестора, начать строительство планируют уже летом следующего года. В центре будет создано 1,2 тыс. новых рабочих мест. Оператором медучреждения выступит турецкая компания.

Также на Левом берегу Дона в 2026 году появятся девять новых футбольных полей для тренировок ФК «Ростов». Объем инвестиций в их строительство – 1,7 млрд руб. Старт реализации проекта – 2024 год.

Еще один спортивно-оздоровительный объект, планируемый к строительству в Ростове, – спорткомплекс «Посейдон» с плавательным бассейном и гостиницей. Его стоимость оценивают в 500 млн руб. Сейчас проект на этапе разработки.

Анастасия Назарова

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