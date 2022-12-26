В Апшеронском и Белореченском районах избрали глав двух поселений

25 декабря в Апшеронском и Белореченском районах прошли выборы глав поселений. Победителями на них стали представители «Единой России», сообщает пресс-служба партии.

Главой Родниковского сельского поселения Белореченского района избран Юрий Фесенко. Он родился в этом поселке в 1968 году. В 2009 году он уже занимал пост главы поселка, с 2013 года работал замглавы Белореченского поселения.

Еще одно назначение прошло в Мезмайском сельском поселении Апшеронского района. Там главой стал Алексей Иванцов. Он родился в 1970 году. До назначения на должность он являлся ведущим специалистом администрации поселка.

Татьяна Ручкина

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