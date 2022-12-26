В Курганской области откроют четыре социальные столовые после Нового года

После Нового года в Курганской области количество социальных столовых увеличится до шести. Сегодня в регионе работает два таких заведения. Об этом рассказал губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Это наша инициатива. Такие столовые бесплатно кормят людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, тех, у кого низкие доходы. Среди них есть и пенсионеры, получающие минимальную пенсию»,– сообщил глава региона. По его словам, когда человеку нужна помощь, «наша задача – просто помочь сейчас, чем мы можем».

Губернатор Курганской области также рассказал, что по такому же принципу поручил скорректировать деятельность учреждений социальной защиты в непредвиденных ситуациях. По его словам, нередко реагирование на чрезвычайные ситуации с людьми и устранение их последствий не вписывается в официальные регламенты госучреждений. «Случается, что оба супруга в пожилой паре инвалиды. И если один из них внезапно попадает в беду, второй может не суметь или не успеть обратиться за помощью официально. Да и официальная реакция госучреждений нередко требует формальности в виде документов, заявлений или личных появлений. Потому сейчас начинаем выстраивать работу системы социальной защиты на иных принципах. Принципах человечности»,– сообщил Вадим Шумков. По его словам, органы соцзащиты будут реагировать не только на официальное заявление человек о помощи, но и на информацию, полученную с линии 112, из сводок полиции и МЧС.