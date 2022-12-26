750 москвичей старше 100 лет

Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице наблюдается самый высокий рост ожидаемой продолжительности жизни среди регионов России. По ее словам, сейчас в Москве проживает более 750 человек старше 100 лет. Пенсионеров в Москве около 3 млн.

«Конечно, пандемия не прошла даром, она внесла свои коррективы, и ожидаемая продолжительность жизни сегодня составляет около 77 лет, но даже по этому значению мы третьи в стране после Ингушетии и Дагестана — регионов, традиционно относящихся к долгожителям»,— рассказала госпожа Ракова в интервью «РИА Новости».

Как сообщал замруководителя департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов, власти Москвы ожидают увеличения средней продолжительности жизни в городе до 86 лет после 2030 года. По данным департамента здравоохранения, с 2010 года средняя продолжительно жизни в столице увеличилась примерно на четыре года.

Ожидаемая продолжительность жизни в России на 2022 год — 71 год. В 2021 году она составила 70 лет. Исторический максимум этого показателя наблюдался в 2019 году — продолжительность жизни в РФ составила 73 года. Снижение произошло в связи с пандемией COVID-19.

Лусине Баласян