Василий Потемкин назначен томским вице-губернатором по инвестполитике

Вице-губернатором Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям назначен Василий Потемкин. Ранее уроженец Москвы работал управляющим директором «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» и не имел отношения к Томской области.

О назначении сообщила пресс-служба администрации региона. «Главный критерий, которым я привык руководствоваться, принимая кадровые решения – профессионализм. Василий Потемкин этому критерию соответствует в полной мере. Результаты его большой трехлетней работы по привлечению инвестиций на Дальний Восток говорят сами за себя. Нам нужны такой опыт и такая энергия»,– привел сайт обладминистрации слова губернатора Владимира Мазура.

Кроме того, отметил глава региона, перед его новым заместителем поставлена задача произвести «перезагрузку» внешнеэкономической деятельности Томской области.

С 19 мая 2022 года и до последнего времени обязанности вице-губернатора по инвестиционной политике и имущественным отношениям временно исполняла начальник областного департамента по управлению государственной собственностью Татьяна Исакова. Она сменила на этом посту подавшего в отставку Юрия Гурдина.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в начале ноября этого года Владимир Мазур назначил и. о. заместителя губернатора по социальной политике Марину Киняйкину. Кроме того, вице-губернатором – руководителем аппарата губернатора стала Наталья Киселева.

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Валерий Лавский