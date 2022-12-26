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Коммерсантъ FM
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Минстрою предложили повышать тарифы на ЖКХ с учетом доходов россиян

Общественный совет при Минстрое выступил с инициативой повышать тарифы на коммунальные услуги в зависимости от платежеспособности населения. Об этом газете «Известия» сообщила глава комиссии по ЖКХ Ирина Булгакова. Сейчас индексация тарифов ЖКХ проводится только с учетом инфляции.

«Мы предлагаем при изменении тарифов проводить анализ, какими они должны быть на конкретной территории с учетом платежеспособного спроса населения»,— объяснила Ирина Булгакова. Авторы этой инициативы предлагают рассчитывать, сколько составят платежи от общих доходов и расходов населения, какое количество граждан в регионе РФ сможет оплатить счета без ущерба.

Если установленные в регионе тарифы не может оплатить более 30% населения, индексация проводиться не должна. Нехватку средств предлагается компенсировать из федерального бюджета.

Минстрой в комментарии «Известиям» подчеркнул, что рост тарифов ЖКХ с 1 декабря 2022 года ограничен предельным индексом — 9%. Прежде для регионов устанавливали разные предельные индексы. Фактический индекс, по данным Росстата, составляет 6,5–7,87%.

1 декабря произошла вторая за год индексация тарифов на ЖКХ. В первый раз ее провели в июле. Тарифы на водоотведение выросли на 5,2%, на электроснабжение — на 4,6%, на отопление — на 4,1%. В Минэкономразвития объяснили повышение тарифов в декабре необходимостью обновить водопроводы и другие объекты. При этом в ведомстве подчеркнули, что в 2023 году индексация тарифов на ЖКХ проводиться не будет.

Лусине Баласян

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