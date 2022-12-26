По подсчетам Банка России, новогодний стол в Челябинской области подорожал на 3% за год

В Челябинской области новогодний стол в этом году обойдется на 3% дороже, чем в прошлом. В меню включили салат «селедка под шубой», жульен, овощи, фрукты и напитки. Изменение стоимости продуктов за год проанализировали специалисты Центробанка, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

В ценах ноября стоимость селедки под шубой снизилась на 4,6% по сравнению с ноябрем 2021 года, благодаря снижению цен на свеклу, морковь и картофель. На 18% подешевела овощная тарелка, состоящая из помидоров, огурцов и зелени. Основное блюдо – жюльен, по подсчетам специалистов ЦБ, вырос на 9%. Это произошло за счет повышения стоимости сыра, сливок и сливочного масла. При этом стоимость основных ингредиентов – куриного мяса и грибов – стали ниже, чем год назад. Фруктовая тарелка за год выросла в цене на 5%. В нее включили апельсины, ставшие основной причиной подорожания, а также виноград , стоимость которого немного снизились, и груши почти не изменившиеся в цене.

В качестве напитков для новогоднего стола специалисты ЦБ выбрали газированную воду, минералку и фруктовый сок, исключив алкоголь. Стоимость такого набора напитков за год увеличилась на 18%. На это повлиял, прежде всего, рост затрат производителей на тару и упаковку. «При расчете индекса новогоднего стола мы учли долю каждого компонента в общей потребительской корзине, стоимость которой ежемесячно рассчитывает Росстат. Но поскольку Новый год – праздник семейный, то и новогоднее меню формируется исходя из личных предпочтений, семейных обычаев и традиций. Соответственно, индекс новогоднего стола у каждой семьи будет разный», – комментирует управляющий Челябинским отделением Уральского ГУ Банка России Елена Федина.