ХК «Ижсталь» из Удмуртии проиграл в заключительном матче года красноярскому «Соколу»

24 декабря хоккейный клуб «Ижсталь» из Удмуртии проиграл «Соколу» из Красноярска в домашнем матче «Пари ВХЛ — Кубок Шелкового пути». Как сообщает пресс-служба клуба, игра закончилась со счетом 3:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Счет в первом периоде открыл «сталевар» Тимур Шарифьянов, а во втором Александр Беляев и Сергей Шестаков довели преимущество до 3:0. Однако в третьей двадцатиминутке команда из Красноярска сравняла счет, после чего в овертайме вырвали победу.

«По матчу: сами выигрывали, сами и проиграли. Просили ребят построже сыграть, особенно в середине своей зоны, но не до всех дошло. Три броска с одной и той же точки — получили три гола. Скажем так, наступили на одни и те же грабли. Хотя ребята играли здорово, самоотдача была. Но в третьем периоде, я ребятам сказал, надо было в атаке создавать. Перестали бросать, нагнетать, угрожать, на сохранение где-то сыграли, а этого не надо было делать»,— прокомментировал матч главный тренер ХК «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.