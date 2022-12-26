В фондах омского музея найден кокошник сестры Николая II

Искусствовед Андрей Боровский обнаружил в фондах Омского историко-краеведческого музея кокошник великой княгини Ксении Александровны, сестры последнего российского императора Николая II. О находке сообщили в министерстве культуры Омской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии исследователя, великая княгиня надевала русский народный костюм с этим кокошником на бале-маскараде в честь 290-летия правления Романовых. Он проводился в Зимнем дворце в 1903 году. Темой праздника была выбрана допетровская Русь.

Ксения Александровна бежала из России весной 1917 года. Она скончалась в Великобритании в 1960 году.

По данным минкультуры, кокошник Ксении Александровны оказался в Омске в 1927 году. Он был передан из ленинградского отделения Государственного музейного фонда. Андрей Боровский идентифицировал кокошник во время изучения традиционных нарядов, хранящихся в омском музее.

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Валерий Лавский