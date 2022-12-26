В Москве в 2023 году откроют специальные клиники для женских консультаций

В Москве в 2023 году появится сеть клиник женского здоровья, в них переедут женские консультации, сообщила заммэра Анастасия Ракова. По ее словам, сейчас женские консультации не всегда оборудованы должным образом.

«В следующем году у нас стартует новый проект, о котором мы еще не заявляли, — это создание сети клиник женского здоровья. Это то, куда переедут женские консультации, которые сейчас размещаются часто в неприспособленных помещениях»,— рассказала заммэра в интервью «РИА Новости».

Конкретные сроки запуска сети клиник госпожа Ракова не назвала. Московские власти рассчитывают, что этот проект поможет обеспечить женщин своевременной, качественной и высокотехнологичной медицинской помощью.