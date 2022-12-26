В Челябинской области подорожали капуста, яйца и картофель

За последние две недели в торговых сетях в Челябинской области выросли цены на пять социально значимых продуктов питания из 14. Сильнее всего подорожали капуста, яйца и картофель, сообщает Контрольно-счетная палата региона (КСП).

Так, стоимость свежей белокочанной капусты выросла на 6,17%, яиц – на 4,55%, картофеля – на 5,2%. Кроме того, почти на 2% подорожала гречневая крупа и на 0,33% пшеничная мука.

Цены на большинство социально значимых продуктов показали снижение. Значительнее всего подешевел сахар – 5,3%, свинина (кроме бескостного мяса) – на 4,93%, охлажденные и замороженные куры – 4,76%.

Анализ цен КСП региона провела на основе информации министерства сельского хозяйства Челябинской области о ценах в торговых сетей «Пятерочка», «Магнит», Srar, и «Ашан».