Случай кори выявлен в одной из школ Новосибирска

Случай заболевания корью зафиксирован в одной из школ в Новосибирске. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть.

Глава города доложил о состоянии дел на оперативном совещании в правительстве региона. Его провел 26 декабря губернатор Андрей Травников.

«Зафиксирован один случай заболевания корью в 95-й школе. Класс закрыт на сегодня. Проводятся работы. У 140 учеников зафиксировано отсутствие прививок. Работа с родителями проводится сегодня, убеждение с тем, чтобы поставили прививки»,– сказал Анатолий Локоть.

19 декабря руководитель управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев сообщил о том, что в этом году в этом регионе было зарегистрировано три завозных случая заболевания корью – все у детей, прибывших из стран ближнего зарубежья. «Нами проведена вакцинация контактных в домашних очагах, в жилых домах и других местах, где успели побывать заболевшие»,– рассказал он тогда о принятых в связи с этим мерах.

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Валерий Лавский