Более половины новосибирцев негативно оценивают свои карьерные перспективы на 2023 год

Более половины новосибирцев (57%), опрошенных в рамках исследования hh.ru, дали негативные оценки своему положению на рынке труда в 2023 году. По России этот показатель составил 52%. В большинстве случаев такую оценку дали работники сферы искусства и медиа (69%), науки и образования (60%), а также среди высшего менеджмента и маркетологов (по 59%), сообщают авторы исследования.

В тоже время 28% новосибирцев высказались позитивно о своих перспективах на рынке труда в следующем году. Об этом сообщили работники сферы безопасности (31%), производства и сельского хозяйства (28%), а также специалисты по управлению персоналом и рекрутеры (27%). Наиболее уверены в стабильности своего положения на рынке труда в 2023 году представители сферы добычи сырья.

По данным минтруда Новосибирской области, уровень официальной безработицы в регионе на 16 декабря составил 0,9% от численности рабочей силы (за аналогичный период 2021 года - 1,8%). Заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках составила 35,9 тыс. человек, что на 32% меньше аналогичного периода прошлого года.

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Оксана Павлова