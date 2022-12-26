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Коммерсантъ FM
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Корвет «Резкий» приступил к государственным испытаниям

Новейший корвет «Резкий» начал первый этап государственных испытаний, сообщила Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). Запланировано испытание авиационного комплекса корабля с выполнением посадок вертолета Ка-27 на взлетно-посадочную полосу. Также пройдут испытания акустических комплексов по обнаружению подводных и надводных целей.

Корвет «Резкий» — четвертый в серии многоцелевой сторожевой корабль проекта 20380. Предназначен для патрулирования, ведения борьбы с надводными и подводными кораблями, поддержки морского десанта в ближней морской зоне. Он был заложен на Амурском судостроительном заводе в 2016 году. 15 декабря 2022 года корвет провел артиллерийские стрельбы во время заводских ходовых испытаний в заливе Петра Великого в Приморье.

Леонид Уварчев

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