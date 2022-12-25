Суд приговорил бывшего президента Мальдив Ямина к 11 годам тюрьмы

Уголовный суд Мальдив приговорил бывшего президента Абдуллу Ямина к 11 годам тюремного заключения и оштрафовал его на $5 млн. Суд признал его виновным в коррупции и отмывании денег, связанных с получением откатов от частной компании. Господин Ямин какие-либо правонарушения отрицал.

Абдулла Ямин был президентом с ноября 2013 года по ноябрь 2018 года, после его объявили кандидатом в президенты от Прогрессивной партии Мальдив на выборах, которые должны состояться в 2023 году.

Однако в 2019 году господина Ямина приговорили к пяти годам тюремного заключения и штрафу $5 млн за присвоение $1 млн госсредств, которые, по словам обвинения, были получены за счет сдачи в аренду прав на развитие курорта. После вынесения приговора Абдулла Ямин был переведен под домашний арест в 2020 году и освобожден несколько месяцев спустя, после чего вернулся к политической деятельности.

Расположенные недалеко от стратегических морских путей в Индийском океане, Мальдивы являются центром соперничества между Индией и Китаем за влияние в регионе, напоминает Reuters. Агентство сообщает, что кампания господина Ямина была направлена против индийского влияния на Мальдивах, что вызвало обеспокоенность в Нью-Дели.

Мария Федотова