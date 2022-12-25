Александр Лукашенко прилетел в Петербург для участия в неформальном саммите глав СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите глав СНГ, который состоится в понедельник, 26 декабря. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Пул Первого».

Господина Лукашенко в аэропорту встретил губернаторы Петербурга и Ленобласти Александр Беглов и Александр Дрозденко. Из Пулково он уехал на черном лимузине Aurus.

В пресс-службе Смольного позднее сообщили о встрече Александра Лукашенко и Александра Беглова, они обсудили вопросы экономических и гуманитарных связей. Так, в апреле 2023 запланированы дни Санкт-Петербурга в Минске и 13-е заседание Совета делового сотрудничества города и Республики Беларусь.

«Александр Беглов отметил, что в текущем году в Петербург поставлено 2148 единиц техники белорусских производителей. На зимних каникулах группа белорусских старшеклассников с педагогами посетят Санкт-Петербург»,— говорится в сообщении пресс-службы.

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