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На трассе в Игринском районе Удмуртии в результате ДТП погибли два человека

В Игринском районе Удмуртии приблизительно в 12 часов 40 минут на 236 км автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги “М-7 Волга”» произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает ГИБДД республики, женщина 1991 года рождения на «Шевроле Лачетти» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком MAN с полуприцепом, за рулем которого находился мужчина 1963 года рождения. В результате столкновения водитель и пассажир «Шевроле Лачетти» скончались.

Причины и обстоятельства устанавливаются. На месте происшествия работают оперативные службы, организовано регулирование дорожного движения.

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