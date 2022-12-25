На строительство стекольного завода одобрили заем в 100 млн рублей

В Краснодаре краевой Фонд развития промышленности одобрил заем в размере 100 млн руб. на строительство предприятия по производству изделий из стекла. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Средства выделены ООО «СВ Гласс» по программе «Импортозамещение». Компания планирует производить стеклянные двери, жилые перегородки, триплекс, а также элементы системы «умный дом». Проект будет реализован на территории индустриального парка «Краснодар».

Займы в рамках программы предоставляются на реализацию инвестпроектов по созданию производств импортозамещающей продукции. Сумма займа составляет от 30 до 200 млн руб. Средства выделяют на срок не более 5 лет под 0,1% годовых, общий бюджет проекта должен быть не менее 37,5 млн руб.

Тат Гаспарян

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