ПЗСП хочет увеличить высотность будущего ЖК на ул. Магистральной, 98б

Застройщик ПЗСП обратился в пермскую комиссию по землепользованию и застройке с заявлением о повышении высотности ЖК, планируемого на ул. Магистральной, 98б. Участок по этому адресу, расположенный в Кировском районе Перми, компания приобрела на торгах мэрии. Теперь представители компании просят увеличить высотность застройки на ул. Магистральной, 98б с 6 до 8 этажей. На участке в 5 тыс. кв. м предлагается установить соответствующую подзону среднеэтажной жилой застройки Ж-2.

На территории по ул. Магистральной, 98б ПЗСП намерен возвести три жилых 8-этажных секции.

Члены комиссии по ПЗЗ проголосовали за то, чтобы направить проект на публичные слушания.

Напомним, в сентябре ПЗСП выиграл торги по приватизации находившегося в муниципальной собственности административного здания с участком на ул. Магистральной, 98б. Площадь постройки составляла 1,1 тыс. кв. м, площадь участка — 5 тыс. кв. м. Этот актив компания приобрела по начальной цене — 14 млн руб.