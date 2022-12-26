Смольный подписал меморандум со связистами

Органы исполнительной власти и мобильные операторы подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, теперь городские операторы связи будут работать совместно с комитетами Смольного, согласовывая с ними свою работу и отчитываясь об установке нового оборудования и вышек на территории Санкт-Петербурга. Эксперты, напротив, сомневаются в целесообразности этого документа, считая его пиар-игрой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аппаратура сотовой связи

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Аппаратура сотовой связи

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На заседании рабочей группы Законодательного собрания Санкт-Петербурга по вопросу размещения антенно-мачтовых сооружений (АМС) связи на территории города вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин, представители профильных комитетов и операторов мобильной связи подписали меморандум о взаимопонимании в области развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Операторы соглашаются избегать размещения АМС вблизи учреждений образования, здравоохранения, иной социальной инфраструктуры. Согласно документу, операторы взяли на себя обязательство размещать вышки не ближе 20 м от дошкольных, образовательных учреждений и детских площадок. Также они должны располагаться на расстоянии не менее 50 м друг от друга.

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков не видит целесообразности у документа. По мнению эксперта, все аспекты работы операторов уже давно регулируются законом о связи и правилами Роспотребнадзора.

«Сотовым станциям в России уже 30 лет. Их ставили, ставят и будут ставить. Есть закон о связи, согласно которому любая базовая станция ставится с разрешения Роспотребнадзора, когда она удовлетворяет СНИПам. Новый документ в очередной раз повторяет, что необходимо иметь разрешение на установку, полную техническую документацию (то есть ровно то, что было до этого). Поэтому я не вижу никакой целесообразности. Мне кажется, это какая-то пиар-игра наших депутатов»,— уточнил господин Кусков.

Директор «Билайна» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Евгений Брянцев рассказал, что появлению документа предшествовала большая предварительная работа: эксперты развенчивали заблуждения об опасности сотовой связи, выступая на заседаниях рабочей группы и в СМИ.

«Все последние годы потребление мобильного интернета в Петербурге продолжает увеличиваться. Так, если в ноябре 2021 года на одного клиента "Билайн" приходилось в среднем 20 Гб трафика, то в ноябре 2022 года — уже 24 Гб. Чтобы справиться с растущим потреблением данных и удовлетворить потребности клиентов в стабильной и быстрой связи везде, где им это необходимо, операторам требуется активно развивать сеть»,— пояснил господин Брянцев.

В пресс-службе Tele2 пояснили, что конструктивный диалог как внутри отрасли, так и с органами власти необходим. Поэтому в компании надеются, что меморандум станет хорошей основой для поддержания отрасли и обеспечения высокого качества услуг связи.

«Тем не менее перед городом по-прежнему остро стоят вопросы с процедурами установки оборудования на муниципальных и федеральных зданиях, с развитием ОДН (опоры ЛЭП двойного назначения) и со связью в густонаселенных новостройках. Поэтому соглашение с застройщиками, которое обсуждалось на заседании,— это весомый шаг в решении данной проблемы»,— уточнили в компании.

Как ранее писал «Ъ-СПб», петербургские депутаты осенью попросили у председателя правительства РФ Мишустина наделить Роспотребнадзор либо органы исполнительной власти субъектов РФ полномочиями по контролю над соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства при размещении радиоэлектронных средств. Это по мнению депутатов, могло защитить жителей от пагубного влияния вышек 5G, которых в России нет.

Екатерина Рязанова