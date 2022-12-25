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Елизавета Туктамышева из Удмуртии выиграла бронзу на чемпионате России

Елизавета Туктамышева из Удмуртии стала бронзовым призером чемпионата страны по фигурному катанию 2023. Как сообщает федерация фигурного катания на коньках России, она набрала 241.72 балла.

Соревнования проходили в Красноярске. Елизавета Туктамышева откатала произвольную программу с двумя 3А, один из которых исполнила в каскаде. Она стала четвертой по произвольной программе и третьей в итоге. В последний раз госпожа Туктамышева становилось призером национального первенства в сезоне 2014-2015. В тот раз она получила серебро.

Всего у Елизаветы Туктамышевой шесть медалей, полученных на чемпионатах страны. Три медали у нее бронзовых, две — серебряные и одна золотая.

Победителем чемпионата стала Софья Акатьева. Серебро взяла Камила Валиева.

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