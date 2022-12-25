Умер представитель УВЗ по военно-техническому сотрудничеству генерал армии Алексей Маслов

Бывший главнокомандующий сухопутными войсками вооруженных сил России генерал армии Алексей Маслов скоропостижно скончался на 70 году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Уралвагонзавода (УВЗ, входит в «Ростех»), где он в последние годы работал специальным представителем по военно-техническому сотрудничеству. Генерал умер сегодня утром в главном военно-клиническом госпитале имени Бурденко.

«Алексей Федорович оставался верен делу и Отечеству до последнего дня, его вклад в развитие и деятельность Уралвагонзавода сложно переоценить. Светлая память о нём и его делах навсегда останется в наших сердцах»,— написали в УВЗ.

Алексей Маслов был назначен главнокомандующим сухопутными войсками в 2004 году. В 2006 году господину Маслову присвоили звание генерала армии. В 2008 году Алексей Маслов был назначен на пост военного представителя при НАТО.

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Диана Сунагатуллина