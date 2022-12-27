Моделирование своими силами

Закрытие доступа к иностранному ПО в сфере проектирования стало для рынка недвижимости неприятным сюрпризом. Впрочем, многие крупные строительные и инженерные компании в течение последних пяти-семи лет все более активно развивают собственные наработки в области цифрового моделирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Когда у бизнеса в свободном доступе находится удобный и глобально признанный программный комплекс, то сложно выделить время и деньги на тестирование отечественных аналогов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Когда у бизнеса в свободном доступе находится удобный и глобально признанный программный комплекс, то сложно выделить время и деньги на тестирование отечественных аналогов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как правило, это узкоспециализированные решения, адаптированные исключительно под локальные корпоративные задачи. И все же их появление и развитие позволяют говорить о несостоятельности суждений о полном отсутствии российских софтверных решений для строительной индустрии, полагает Мария Николаева, глава архитектурного бюро MAD Architects.

Девелоперы подтверждают информацию о внедрении собственных наработок. «В прошлом году мы запустили "ЦДС Tech" — собственную цифровую лабораторию для разработки и тестирования уникальных IT-решений для строительной отрасли. Ее цель — централизованная разработка высокотехнологичных программных продуктов для всей бизнес-цепочки строительного бизнеса — от проектирования и строительства домов до продаж и управления послепродажным сервисом. Сейчас наша экосистема уже насчитывает 15 собственных разработок, которые позволили автоматизировать 100% бизнес-процессов»,— делится Сергей Терентьев, директор департамента недвижимости группы ЦДС.

Роман Тарасенков, директор департамента технологической платформы группы «Эталон», рассказывает, что компания еще десять лет назад разработала собственный стандарт для проектирования и строительства жилых комплексов с использованием технологий информационного моделирования (ТИМ). «Это позволило компании выйти на новый уровень качества реализации проектов. Сегодня "Эталон" планомерно внедряет ТИМ на всех этапах жизненного цикла своих объектов — от анализа рынка до строительства и эксплуатации. ТИМ-модель "Эталона" помогает осуществлять контроль проектирования, объемов и сроков строительства, сократить строительные и эксплуатационные издержки при реализации проектов»,— перечисляет он.

«У нас есть как собственное IT-направление, касающееся строительной части, так и задачи, которые мы отдаем на аутсорсинг. Наша IT-структура, например, разработала уникальные телескопы для мониторинга окружающей застройки. В контексте BIM-моделирования мы сотрудничали и с Российским фондом развития информационных технологий, и с рядом других структур. Сейчас цифровизация охватывает абсолютно все стадии: начиная от подготовки проекта, в частности — лазерного сканирования исторических зданий и создания 3D-модели с точностью до миллиметра, и заканчивая системами "умного" дома на стадии эксплуатации. Начинку "умного" дома мы закладываем так, чтобы человек мог далее наполнить его на свое усмотрение. То есть мы даем минимальный набор базовых опций, но предела расширению нет. Мы хотим включить в спектр услуг управляющей компании функцию цифрового сопровождения, чтобы владелец мог обратиться в консьерж-сервис и дополнить необходимый функционал»,— рассказал Виталий Бахарев, генеральный директор ГК «Альфа Фаберже».

Потеря ощутима

Тем не менее уход зарубежных компаний не мог не отразиться на темпах цифровизации стройки. Эксперты объясняют: когда у бизнеса в свободном доступе находится удобный и глобально признанный программный комплекс, то сложно выделить время и деньги на тестирование отечественных аналогов. Даже если они обладают определенными преимуществами, то с ними, в отличие от, например, наиболее распространенной мире BIM-системы, плохо знакомы подрядчики и контрагенты, что значительно усложняет координацию проектов. «Утрата такого гибкого и качественного инструмента — довольно сильный удар по скорости развития BIM в нашей стране. И все же даже такая потеря не способна остановить этот процесс»,— уверена госпожа Николаева.

Она говорит, что в контексте разработки универсальных BIM-решений для девелоперской индустрии лидером российского рынка можно назвать компанию Renga Software. «Она уже более десяти лет планомерно развивает свой программный комплекс Renga, предназначенный для русскоязычных специалистов. Данный продукт позволяет решать широкий круг архитектурно-строительных и проектировочных задач, а в программном пакете со стартовой загрузки интегрированы многочисленные нормативы оформления рабочей и проектной документации. Также это решение поддерживает большое количество форматов файлов, предоставляет возможность организации параллельного управления проектами с разных устройств»,— перечисляет госпожа Николаева.

В числе недостатков указанного продукта низкий уровень интеграции в рынок, дефицит квалифицированных кадров, коучей и обучающих курсов по работе с программой. «К тому же непривычный в сравнении с интуитивно понятным интерфейс российской программы усложняет процесс ее освоения»,— поясняет госпожа Николаева. Она признает, что российское ПО пока проигрывает зарубежным аналогам по скорости его освоения и внедрения в проектировочные процессы.

Василий Тимофеев, генеральный директор петербургской строительной компании City Solutions, замечает: когда говорят о внедрении цифровизации, большинство понимает под этим скорее проектирование всего подряд в 3D и многочисленные продукты документооборота. «Цифровизация идет по различным направлениям — и, что важно, огромными темпами. Изменились геодезические системы, появились лазерные сканеры, системы видеонаблюдения, осмотр площадок летающей техникой, георадары, системы горизонтального бурения. У нас появились такие ресурсы, как "Геоинформационная система Санкт-Петербурга" (RGIS), которые значительно упрощают работы девелоперов, электронные торговые площадки и агрегаторы цен поставщиков. На экспертизу принимают документы в электронном виде, общение со Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга (СГСНиЭ) тоже идет в электронном виде — подписание договоров и видеоконференции»,— перечисляет эксперт.

Ищи, кому выгодно

По мнению господина Тимофеева, цифровизация проходит легко и безболезненно там, где она не просто не требует дополнительных затрат, а сокращает время, увеличивает качество. «Строительство не "ожидает" цифровизации, не "простаивает" без современных средств, но готово принять и непрерывно принимает зачастую не глобальные решения, но значительно повышающие эффективность труда. Если же говорить о модной теме роботов на стройке, к примеру, о роботе-каменщике, боюсь, этого нам придется ждать еще какое-то время. Эти технологии пока еще далеки от реального воплощения»,— полагает господин Тимофеев.

Алексей Южаков, сооснователь компании «Юникорн», добавляет: «Цифровизация строительной отрасли охватывает многие процессы. Можно выделить следующие наиболее заметные направления: внедрение CRM, цифровые сервисы продаж и взаимодействия с подрядчиками, проектирование, разработка собственных продуктов (в том числе мобильных приложений) для взаимодействия с покупателями на всех этапах процесса вплоть до эксплуатации, а также внедрение "умных" систем непосредственно в инфраструктуру строящихся объектов. При этом часть девелоперов, зачастую более крупные компании, используют все перечисленные возможности цифровизации, другие же — ограничились отдельными сервисами, которые посчитали для себя приоритетными».

«Потребность у строителей в повышении прозрачности информации, обеспечении достоверности данных очень высокая. И этот резерв — на стройке. Оцифровать — значит повысить прозрачность. Это также позволит уменьшить "неожиданности". Бизнес хочет увидеть, где он теряет деньги. И цифровизация нужна для этого»,— уверен Виталий Коробов, генеральный директор Element Development.

Неминуемый этап

Владимир Шабанов, исполнительный директор группы «Аквилон», также полагает, что цифровизация отрасли — неминуемый этап развития. «"Умные" технологии необходимо внедрять в сегменте жилой недвижимости, чтобы привести строительную отрасль к современным нормам: но от того, как они будут развиваться, будет зависеть, насколько "умным" будет сам город. Инициатива развития должна исходить не только от застройщиков и покупателей недвижимости, но и от властей,— считает господин Шабанов.— Мы видим, как спрос на "умные" сервисы в жилой недвижимости растет. Люди хотят пользоваться ими для управления домом, однако уровень цифровых компетенций у населения пока невысокий. Другая трудность — это готовность брать на себя эксплуатационные издержки. С массовым развитием цифровых систем и при поддержке государства расходы на эксплуатацию удастся стандартизировать и сделать понятными для конечных потребителей».

Андрей Паньков, заместитель генерального директора по производственным вопросам объединения «Строительный трест», говорит, что стоимость цифровизации процессов оценить можно только субъективно, ориентировочно, по его оценкам, она составляет от 3 до 5% к себестоимости.

По словам господина Южакова, доля строящихся объектов с внедрением элементов «умного» дома или «умного» здания в Петербурге и Ленинградской области на 1 ноября 2022 года составила 12% от общего количества — около 50 жилых комплексов. Тогда как всего в России (по данным ЕРЗ.РФ и «Лаборатории цифровизации недвижимости») строится 402 таких жилых комплекса. Господин Южаков отмечает, что одной из основных сложностей цифровизации строительного сектора является так называемый «зоопарк технологий». Тем не менее нивелировать сложности позволяет использование комплексных IT-решений — цифровых платформ, способных объединять оборудование и программное обеспечение различных производителей в едином интерфейсе. Кроме того, разработка и внедрение отраслевых стандартов в перспективе позволят решить данную проблему. Среди прочего с этой целью, например, было создано АНО «Умный многоквартирный дом».

До недавнего времени еще одной проблемой цифровизации можно было назвать ее стоимость. Однако сейчас этот фактор стал скорее привычным опасением, так как в реальности «умные» технологии стали в разы доступнее даже по сравнению с ситуацией на рынке в 2019 году. Например, доля стоимости комплекта устройств для «умной» квартиры в цене квадратного метра в зависимости от класса жилья и региона составляет от 0,5 до 2%.

Юлия Майовер