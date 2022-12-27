С надеждой на «ноль»

Петербургские банки по итогам года сохраняют положительную динамику по основным направлениям бизнеса благодаря накопленному запасу прочности. Однако ЦБ предупреждает, что низшая точка еще ждет российскую экономику и банки в первом полугодии 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основные вызовы российских банков были связаны с закрытием внешних рынков капитала, ограничениями на передвижение средств, с заморозкой активов и высокой волатильностью движения клиентских средств

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Основные вызовы российских банков были связаны с закрытием внешних рынков капитала, ограничениями на передвижение средств, с заморозкой активов и высокой волатильностью движения клиентских средств

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Российский банковский сектор смог достаточно уверенно пережить самый сложный период: санкции не сказались критически на его деятельности, хотя, конечно, создали значительные сложности, отмечает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Уже со второго полугодия сектор смог выйти на прибыльную траекторию и может завершить год «в нуле», указывает он. Судя по заявлениям ЦБ, банкам, скорее всего, не потребуется системная докапитализация, также отмечает аналитик, хотя отдельным кредиторам и может понадобиться помощь со стороны собственников.

Ситуация в банковском секторе Санкт-Петербурга в текущем году складывается в подобном же ключе. Основные вызовы были связаны с закрытием внешних рынков капитала, ограничениями на передвижение средств, с заморозкой активов и высокой волатильностью движения клиентских средств, говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его мнению, ограничения на передвижение финансовых средств останутся актуальны и в следующем году (запрет на SWIFT-переводы). Внешние рынки капитала также останутся недоступны, но этот вопрос можно решить на внутренних рынках, добавляет эксперт.

Ипотека остается локомотивом

Согласно данным ЦБ, портфель кредитов физлицам российских банков в октябре увеличился лишь на 1% (к октябрю 2021 года), до 26,8 трлн рублей, после подъема на 1,6% в сентябре (к сентябрю 2021 года), отмечает господин Додонов. С начала года рост составил 6,9%, указывает он. Драйвером остается ипотека, ее портфель в банках в январе — октябре подскочил на 12,6%, до 13,5 трлн рублей.

Серьезный удар по спросу на кредиты в первом полугодии оказали высокие ставки, достигавшие двухзначных значений, отмечает господин Чернов. В связи с этим спрос за этот период сократился в 2,5 раза. Затем ситуация с кредитованием начала восстанавливаться.

В Санкт-Петербурге данные по кредитованию в целом лучше среднероссийских. Так, задолженность населения перед банками в январе — сентябре 2022 года увеличилась на 7,3%, до 1,5 трлн рублей, при этом ипотечное кредитование поднялось на 12,3%, до 874,1 млрд рублей, отмечает господин Додонов.

В основном рынок сейчас поддерживает жилищное кредитование по программам с господдержкой, говорит вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. Он добавляет, что петербургские застройщики ожидают всплеска продаж до конца года в связи с заявлениями Минфина о прекращении действия программы льготной ипотеки в 2023 году. Повышение спроса на жилье спровоцирует рост кредитования граждан.

Общий кредитный портфель Сбербанка в Санкт-Петербурге за десять месяцев 2022 года вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 714 млрд рублей, сообщили в пресс-службе банка. Интенсивнее других в регионе растут портфель кредитных карт (+26%) и ипотека (+20%).

Портфель привлеченных средств физлиц «Сбера» в Петербурге также показывает прирост: на 3% за десять месяцев 2022 года. С начала года клиенты открыли срочные вклады на сумму почти 1 трлн рублей, что в 3,3 раза больше, чем годом ранее, делятся в пресс-службе. Рост интереса к вкладам объясняется выгодными условиями. Также растет популярность вложений в обезличенные металлические счета (ОМС). С января по октябрь 2022 года было приобретено ОМС на 1,25 млрд рублей, что более чем в два раза превышает результаты прошлого года. Наибольшим спросом традиционно пользуется золото.

Вклады подкачали

Впрочем, если говорить обо всем петербургском рынке, то средства физлиц в банках сокращаются, и даже быстрее, чем по стране. В целом средства частных клиентов с начала года уменьшились на 0,5 трлн рублей, или на 1,6%, указывает господин Додонов. С учетом традиционного притока вкладов в декабре после выплаты премий и авансовых социальных платежей за январь по итогам года он ожидает небольшого прироста (уже в первой половине ноября был зафиксирован рост средств на срочных депозитах на фоне продолжающегося роста ставок). В то же время в Петербурге в январе — октябре 2022 года средства клиентов снизились на 6,3%, до 2,6 трлн рублей, обращает внимание эксперт.

По мнению господина Чернова, отток средств в целом не угрожает ликвидности банковского сектора. Его уже смог компенсировать приток средств по счетам компаний на фоне высоких цен на энергоносители. Совокупный объем депозитов и средств организаций на счетах за девять месяцев 2022 года возрос в целом по России на 13,5%, до 40,8 трлн рублей, добавляет господин Кузнецов. По его словам, это, в том числе, связано с ростом валютной выручки компаний из-за роста цен на экспортируемые сырьевые товары.

Компаниям нужны кредиты

Корпоративный портфель российских банков с начала года вырос на 10,7%, до 56,1 трлн рублей. Динамика в Петербурге была схожей: местный портфель кредитов юрлицам вырос на 10,1%, до 3,1 трлн рублей, отмечает Игорь Додонов. По словам Владимира Чернова, корпоративные кредиты в первом полугодии росли быстрее, чем обычно, что было связано с внешними ограничениями, из-за которых у компаний появились сложности с наличностью. Однако во втором полугодии 2022 года ситуация нормализовалась.

Совокупный корпоративный кредитный портфель филиала Росбанка вырос в 2022 году на 45%, а в сегменте среднего и крупного бизнеса — на 26%. После стагнации портфеля весной банк развернул активное кредитование по большинству отраслевых направлений экономики, что привело к восстановлению объемов портфеля, а к концу года и к приросту, рассказывает Елена Шевелева, директор Северо-Западного филиала — старший вице-президент Росбанка. Также, по ее словам, восстанавливается спрос на документарные операции и лизинг.

«Спрос меняется в направлении большей вариативности для клиента, так как вынесение решения требует времени, а ситуация может меняться очень быстро. Поэтому мы предлагаем многопродуктовые сложные структуры кредитных лимитов, чтобы была возможность использовать наиболее подходящую опцию. Фиксированные ставки доступны клиентам, мы предоставляем возможность выбрать вариант ценообразования»,— рассказывает госпожа Шевелева.

Общий портфель корпоративного кредитования «Сбера» в Петербурге за девять месяцев 2022 года вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост выдачи средств предпринимателям составил 30,6%. Наибольший объем средств вложен в торговлю, металлургическую промышленность и строительство, рассказали в пресс-службе.

В сегменте малого бизнеса значительно выросло число обращений по программам господдержки. Наибольший рост спроса фиксируется на кредиты по программе МЭР (поддержка приоритетных отраслей, ПП1764). За девять месяцев 2022 года «Сбер» в Санкт-Петербурге заключил более 1000 таких кредитных договоров с представителями малого и микробизнеса на общую сумму 4,5 млрд рублей. Более 80% от общего объема выдано на оборотные цели. Также востребована программа финансирования приобретения приоритетной импортной продукции (постановление правительства № 895), стартовавшая со второго полугодия. По ней предпринимателям в Петербурге уже выдано более 100 млн рублей.

Риски остаются

Несмотря на определенные позитивные моменты, риски для российской экономики и банковского сектора все еще остаются высокими, считает Игорь Додонов. «По прогнозу ЦБ РФ, низшую точку российская экономика будет проходить в первом полугодии 2023 года, при этом нельзя исключать новых шоков, учитывая сохраняющиеся жесткие антироссийские санкции и напряженную геополитическую обстановку. И на этом фоне бизнес российских банков будет оставаться под определенным давлением»,— говорит аналитик.

По оценкам ЦБ РФ, при реализации стрессового сценария, предполагающего сохранение жесткого санкционного режима, ухудшение кредитного качества заемщиков и стагфляцию в мировой экономике, отдельным российским кредиторам до конца следующего года может потребоваться докапитализация в сумме до 0,7 трлн рублей. Хотя при этом сектор, как ожидается, все же сохранит устойчивость и потенциал к кредитованию, подчеркивает господин Додонов.

По мнению Владимира Чернова, активы всех российских банков по итогам 2022 года снизятся примерно на 10% за счет оттока средств физических лиц, пик которых пришелся на март 2022 года (повторение наблюдалось в конце сентября — начале октября). По итогам года банки вряд ли смогут выйти на прибыльность: вероятнее всего будут убытки, считает господин Чернов. Роста корпоративного кредитного портфеля, по его мнению, можно ожидать на уровне 10%, потребительского — 5%. Что касается средств клиентов, то по итогу года их отток по России составит 3–4 трлн рублей., говорит аналитик. В пиковые месяцы в феврале отток был в размере 1,2 трлн рублей, в марте — еще 786 млрд, в сентябре — 500 млрд, в остальные месяцы отток был намного ниже, указывает он.

В следующем году господин Додонов предлагает ориентироваться на прогнозы ЦБ РФ, который предполагает рост корпоративного кредитования на 7–12% после ожидаемого подъема на 10–13% в текущем году и розничного кредитования — на 9–14% (после ожидаемого подъема на 7–10% в текущем году). В том числе ипотечный портфель должен вырасти на 10–15% (после ожидаемого подъема на 14–17% в текущем году).

Виктория Алейникова