Время вынужденной активности

В 2022 году рынок M&A в России значительно активизировался. Основными его трендами стали продажи международными компаниями своих подразделений в стране и приятые решения их «дочек» о самостоятельной деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербург и Ленобласть в силу своих географических и экономических особенностей, присутствия многих иностранных компаний оказались в этом году в гуще событий на рынке M&A

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Петербург и Ленобласть в силу своих географических и экономических особенностей, присутствия многих иностранных компаний оказались в этом году в гуще событий на рынке M&A

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По оценке большинства экспертов, в 2022 году в России существенно активизировался рынок M&A, причем не совсем в традиционных сделках слияния и поглощения. Из-за кардинального изменения геополитической ситуации после начала СВО многие зарубежные иностранные компании решили уйти из России и продали или выставили свой местный бизнес на продажу. Ряд их «дочек» принял решение о самостоятельной деятельности. В настоящее время наблюдается скупка иностранных активов российскими компаниями, данный тренд сохранится и в 2023 году.

Особые обстоятельства

Рынок M&A уже давно не был настолько активным, как в этом году, отмечает Елена Ершова, руководитель группы организации сделок слияний и поглощений в России компании «Технологии доверия» (ТеДо, до недавнего времени компания была частью международной сети PwC). Геополитическая ситуация повлияла очень сильно. С одной стороны, поток иностранных компаний, которые хотят продать свои российские активы. С другой стороны, очень высокий спрос на активы иностранцев со стороны российских инвесторов, а также инвесторов из отдельных зарубежных стран (Азия, Ближний Восток, некоторые страны ближнего зарубежья). «В большинстве случаев речь идет о сделках по покупке-продаже активов с дисконтом. Спрос со стороны российских инвесторов можно объяснить двумя причинами: первое — это ограничения, связанные с передвижением российского капитала; второе — это возможность привлечения заемного капитала внутри страны. Российские банки достаточно активны и готовы участвовать в финансировании сделок по приобретению как российских, так и западных активов»,— говорит эксперт.

Схожие выводы делает и партнер, руководитель корпоративной и арбитражной практики АБ «Качкин и партнеры» Кирилл Саськов. По словам специалиста, 2022 год стал в определенном смысле уникальным для рынка M&A, причем эта уникальность будет иметь долгоиграющие последствия. «Одним из самых очевидных трендов является продажа бизнеса, принадлежащего иностранными инвесторам. В отсутствие политических причин такие инвесторы продолжали бы развивать принадлежащие им компании, вкладывая средства в российскую экономику. Ярким и нехарактерным элементом этого тренда является продажа, в том числе крупного бизнеса по цене существенно ниже рыночной. Также серьезное влияние на сделки оказывает необходимость осуществления длительных процедур получения административных разрешений. В некоторых секторах сделки запрещены целиком. Альтернативным выбором для иностранных владельцев российского бизнеса является реструктуризация бизнеса, заключение соглашений с российским менеджментом и передача его в доверительное управление»,— добавляет он.

В целом, уточняет партнер и руководитель практики корпоративного права Maxima Legal Наталья Дятлова, суммарная стоимость сделок сократилась на четверть по сравнению с прошлым годом. При этом количество транзакций осталось примерно на том же уровне или немного упало, хоть и не так существенно (в пределах 5–8%). Однако в рублевом выражении сумма сделок снизилась заметнее: более чем в два раза, достигнув отметки 60%. При этом действительная стоимость реализуемых активов возросла.

Наибольшее количество сделок, указывает эксперт, состоялось в таких отраслях, как лесная и целлюлозно-бумажная промышленность, машиностроение, торговля, транспорт, строительство и девелопмент, услуги, финансовые институты, химическая и нефтехимическая промышленность, электроэнергетика, сельское хозяйство, спорт и IT. В некоторых крупнейших сделках стоимость передачи активов оценивалась сторонами равной минимальному размеру уставного капитала.

Рассчитывая на прибыль

Петербург и Ленобласть в силу своих географических и экономических особенностей, присутствия многих иностранных компаний, оказались в этом году в гуще событий на рынке M&A. В частности, еще весной московский булочно-кондитерский комбинат «Коломенский» приобрел российское подразделение финской компании Fazer (базировавшееся в Петербурге). Еще одна финская компания — Nokian Tyres — продает производство шин во Всеволожске компании «Татнефть». Определился претендент, но пока не раскрывается, на покупку мебельной фабрики IKEA (свои торговые комплексы в России шведский холдинг решил не оставлять) в Тихвине.

Свои особенности наблюдались на рынке автопроизводства. Петербургский автозавод Nissan в этом году перешел в собственность государственного ФГУП «НАМИ». Сообщалось, что сделка была совершена за символическую стоимость и предполагает опцион обратного выкупа в течение шести лет. Закрыл и выставил на продажу свой автозавод в Петербурге и автоконцерн Toyota. К cделке, как с Nissan, по предварительным данным, компания не готова и надеется получить с реализации актива рыночную прибыль.

По словам госпожи Дятловой, в 2022 году ушел с российского рынка и американский производитель офисной бумаги Sylvamo (компания International Paper, которая в то же время владеет 51% группы компаний «Илим»). При этом был заморожен проект стоимостью $230 млн по модернизации в Ленобласти производства Светогорского целлюлозно-бумажного комбината, анонсированный в конце января 2022 года и рассчитанный до 2025-го. «Это один из самых привлекательных активов компании в России. При этом, по имеющейся в открытом доступе информации о предельном уровне цены, американская компания сможет продать свои активы в России в десять раз ниже рыночной оценки стоимости доли компании. Вместо рыночной оценки в $8 млрд называют цену сделки в $800 млн»,— отмечает эксперт.

Особенности интеграции

В настоящее время в рамках процессов поглощений у бизнеса идет выстраивание новых вертикально интегрированных структур или холдингов из приобретаемых компаний, отмечает директор, руководитель департамента «Технологии и системная интеграция» Axenix (ранее Accenture) Мария Григорьева. Такие изменения сопровождаются определенным перечнем действий. От стандартного обсуждения с юристами разных сторон условий сделки и финансистами сложностей казначейский операций, до решения технических задач, влияющих на непрерывность работы бизнеса. «Ключевые моменты таких технических особенностях сделок: обеспечение передачи и сохранения данных, поддержка на период перехода, замена инфраструктуры и сетевых мощностей, проработка систем безопасности. Кроме того, наблюдается агрессивно быстрое импортозамещение ERP-систем и обеспечение работы роботизированных систем, по которым прекращается поддержка»,— рассказывает госпожа Григорьева.

Сложности интеграции IT в компаниях, сменивших владельцев, подтверждает и генеральный директор компании DataRu Роман Гоц. Он также отмечает, что в самой IT-отрасли активный выход из материнских компаний и продажа локального бизнеса наблюдались весной. В последние несколько месяцев поток таких сделок практически завершился. «Почти все иностранные IT-компании, включая китайские, либо закрыли офисы в России, либо релоцировали сотрудников. Где это было возможно — они продали часть или весь бизнес российским физическим или юридическим лицам. Это, вкупе с растущим интересом к технологическому суверенитету, привело к множественным слияниям и поглощениям на российском IT-рынке. У кого уже был бизнес, связанный с технологическим суверенитетом,— сливаются с другими компаниями. У кого нет — оперативно запускают стартапы на продажу»,— добавляет он.

Тренды сохранятся

По мнению экспертов, основные тренды 2022 года на рынке M&A сохранятся и в 2023-м. «Мы ожидаем, что рынок будет оставаться довольно активным и в наступающем году. Как минимум в первом полугодии будет продолжаться выход западных инвесторов из российских активов, и мы увидим еще целый ряд закрытых сделок. Также будет продолжаться активность между российскими инвесторами, обусловленная запущенными процессами по перестройке российской экономики и ее адаптацией к новым рыночным условиям»,— считает госпожа Ершова.

По словам господина Саськова, говоря о возможных перспективах рынка в 2023-м, можно предположить, что в условиях токсичности российских денег, а также собственных ограничений на вывод капитала они могут быть направлены на приобретение активов в условиях стресс-скупки внутри страны. Это, в свою очередь, может повлечь снижение как стоимости сделок, так и их объема, ведь часть владельцев попытается сохранить активы, не продавая их в отсутствие разумной конъюнктуры.

Артем Алданов