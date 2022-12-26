Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Совершенно секретная выставка

Шпионские страсти в парижской Синематеке

В парижской Синематеке открылась выставка «Top Secret: кино и шпионаж», рассказывающая о том, как кино делает тайное явным и уродливое красивым. Шпионским историям на экранах и в жизни внимал корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Главные компоненты выставки — лица киношпионов и личины всамделишных спецслужб

Главные компоненты выставки — лица киношпионов и личины всамделишных спецслужб

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Главные компоненты выставки — лица киношпионов и личины всамделишных спецслужб

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

«Top Secret» соединяет, точно водку с мартини в знаменитом коктейле Джеймса Бонда, два несмешиваемых ингредиента: любовь к шпионским триллерам в кино и мистический страх перед спецслужбами в жизни. Конечно, водка с мартини — еще и символ единства и борьбы западного и восточного миров, двух чудовищ, которых не стоит ни смешивать, ни взбалтывать, ни недооценивать.

Французская Синематека — один из первых и главных кинематографических музеев мира. Поэтому на экранах щедро крутят фрагменты самых известных фильмов о героях невидимого фронта: от довоенного «39 ступеней» Альфреда Хичкока (1935) до довоенного же «Моста шпионов» Стивена Спилберга (2015). Грета Гарбо предстает в 1931 году в роли Маты Хари, а Ингрид Бергман в 1946-м разоблачает спрятавшихся в Бразилии нацистов в «Дурной славе» Хичкока.

Женщинам-шпионкам здесь отведен самый почетный раздел экспозиции. Авторы настаивают, что кроме пассивной роли «медовой ловушки» женщины не раз выступали не только актрисами, но и режиссерами реальных шпионских триллеров. Кроме подлинных дневников Маты Хари (с вклеенными открытками и рецензиями в духе девичьих тетрадок старшеклассниц) здесь есть напечатанный на шелке план «Атлантического вала» (так похожий на настоящее гермесовское каре) и миниатюрные книжечки с надписью на обложке «Я умею готовить» (в которых на самом деле содержались рецепты не утиных ножек, а зажигательных смесей).

Следом за женским батальоном дефилирует целая дивизия джеймсбондов, снабженная хитроумнейшими приспособлениями: от золотого пистолета Скараманги (соответственно, из «Человека с золотым пистолетом», 1974) до ботинок с лезвием, которые могла бы носить кагэбэшница Роза Клебб в «Из России с любовью» (1963). Но рядом с придуманными гаджетами выставлены и реальные: приспособления для микросъемки, монеты с тайниками (среди них юбилейный рубль с лысым Лениным), замаскированные микрофоны и «болгарский зонтик», с помощью которого был убит в 1978 году диссидент Георгий Марков. Круг замыкается: реальный шпионский гаджет возвращается в кино в виде фарса в «Уколе зонтиком» с Пьером Ришаром. Среди убийственных изобретений в витрине представлена даже начиненная взрывчаткой крыса, которой, правда, согласно справке, так и не удалось сыграть свою роль.

Конечно, почетное место отдано предтече бондианы — хичкоковскому «К северу через северо-запад» и всем последующим попыткам режиссеров отойти от созданного им стандарта. Но любопытная параллель: как одинаковы реальные шпионские гаджеты ЦРУ и ГРУ, так же рутинны и кинематографические представления о подвигах разведчика — крупный план, пристальный взгляд, зловещий оскал врага. И чем талантливее фильм, тем более это заметно. Какая разница, с какой стороны фронта находится режиссер, рисующий борьбу свободного мира против фашистов, американцев против коммунистов, западной Германии против восточной, хороших против плохих. Забавно видеть момент обмена Рудольфа Абеля на Гэри Пауэрса в модном «Мосте шпионов» Спилберга, узнавая зеркальный парафраз нашего подзабытого «Мертвого сезона».

До поры до времени шпион — заслуженный штирлиц в тылу врага, и режиссеры восхищаются его героизмом. Но чем дальше, тем больше черно-белый мир мутнеет, а главным противником агента становится родная спецслужба. Его начальники готовы его уничтожить. И не во имя больших целей, а ради карьеры, денег или желания спрятать собственную измену. От «Трех дней Кондора» Сидни Поллака идет нить к последним шпионским сериалам — «Родине», «Бюро легенд», «Медленным лошадям». Нет сомнения, предатель будет предан своими же, а любая спецслужба занимается изобретением изменников, не ловить же их на самом деле.

Так нас готовят к последнему разделу выставки. Это рассказ о теориях заговора и о бунтарях-одиночках, которые борются против мира тотальной слежки. Ее в экспозиции олицетворяет любопытный глаз спутника-шпиона, а мог бы — экран телефона, который светится в руках у каждого второго посетителя. Герои здесь — Эдвард Сноуден и Брэдли Мэннинг, ставший/ая Челси Мэннинг. Главный экспонат — 24 маски («Возможно, Челси, 2017») с его/ее изображением, которые создала американская художница Хизер Дьюи-Хагборг по ДНК бывшего военнослужащего.

Здесь выставка возвращается к началу, сами великие державы начинают выступать в роли всемирных негодяев: доктора Мабузе, или главы «Спектра» Эрнста Блофельда, или аналогичного Доктора Зло. Не понять, кто тут становится изменником — твоя страна или ты сам. Даже в кино можно не ходить: если нашего бывшего коллегу Ивана Сафронова отправляют в тюрьму на 22 года, значит, и вправду мир пляшет на голове, а измена глубоко угнездилась в обществе, с какой стороны экрана на него ни посмотреть.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...