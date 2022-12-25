В Челябинской области увеличат число площадок для запуска новогодних салютов

В Челябинской области откроют дополнительные площадки для запуска фейерверков в новогодние праздники. С соответствующим поручением к подчиненным и сотрудникам МЧС обратился руководитель ГУ МВД региона Михаил Скоков.

По словам начальника полицейского главка, на сегодня специально выделенных территорий для запуска пиротехники недостаточно, и гражданам не всегда комфортно до них добираться.

«Необходимо в кратчайшие сроки проработать вопрос и в несколько раз увеличить количество таких мест для южноуральцев. Следует создать комфортные условия для граждан и одновременно предусмотреть максимальные меры безопасности», — отметил Михаил Скоков.