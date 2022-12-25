Пожар в здании школы в Московском районе Петербурга тушили 15 человек личного состава

Спасатели потушили пожар в здании средней школы в Московском районе Санкт-Петербурга. Вызов поступил утром в воскресенье, 25 декабря на 5-й Предпортовый проезд, 8, корпус 2, где расположена школа №376, сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

Огонь охватил площадь в 5 кв. м. в помещении на 20 «квадратов». Огонь локализовали за 24 минуты после вызова, к 9:40. Информации о пострадавших нет, причина возгорания не уточняется. Находились ли дети в школе в воскресенье неизвестно. На вызов приехали 15 человек личного состава и три единицы техники.

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