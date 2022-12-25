Мост высотой с 20-этажный дом построят на участке трассы М-12 в Свердловской области

На этапе проектирования третьего этапа участка скоростной автомобильной дороги Казань — Екатеринбург от башкирских Дюртюлей до Ачита (Свердловская область) дорожно-строительная компания «Автобан» разработала информационную модель (BIM) моста высотой с 20-этажный дом. Как сообщил департамент информационной политики Свердловской области, мост через реку Большая Сарана на участке Дюртюли—Ачит будет иметь высоту опор до 57 метров, а его длина составит 540 метров.

Кроме того, на данном этапе запланировано создание двух транспортных развязок и строительство 12 искусственных сооружений, в том числе пяти мостов, трех биопереходов для прохождения диких животных и сельхозпереходов для перегона техники и скота. По данным на 22 декабря, на объекте задействовано 500 человек и 80 единиц техники, 300 самосвалов.

Напомним, скоростная автодорога Казань — Екатеринбург станет частью федеральной трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург. Планируется, что по магистрали можно будет добраться от Москвы до Казани за 6,5 часа, от Москвы до Екатеринбурга — за 17,5 часа. Платными участками, по проекту, будут около 288 км. Цены на проезд будут варьироваться от 2,5 руб. до 4 руб. за 1 км для легковых автомобилей, для грузовиков — в четыре раза дороже.

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Диана Сунагатуллина