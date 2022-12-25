Доходы бюджета Сочи в 2022 году составили 26 млрд рублей

Фото: Telegram-канал главы города Сочи

Доходные возможности Сочи до конца 2022 года составят 26 млрд руб., динамика по отношению к прошлому году — 133%. Об этом сообщил в Telegram глава курорта Алексей Копайгородский.

Дополнительно в бюджет города вовлечено 555 млн руб. собственных доходов. Благодаря участию в госпрограммах объем субсидий из краевого бюджета составил 8 млрд руб., что в два раза больше прошлогоднего показателя.

Муниципальный долг на начало текущего года составлял 607,3 млн рублей, сейчас долгов у города нет.

Оборот организаций города составил 309,3 млрд руб., превысив показатели предыдущего года на 5,8%. По объемам курортно-туристских услуг Сочи стал лидером в регионе, обеспечив более 50% краевого объема доходов отрасли. Доходы курортно-туристского комплекса составили 51,5 млрд руб.

«В новый 2023 год заходим с рекордными показателями бюджета — планируем повысить наши доходы почти до 40 млрд руб. И более половины всех расходов мы направляем в соцсферу. В разработке сейчас проект Стратегии социально-экономического устойчивого развития Сочи до 2035 года, её утверждение запланировано на конец 2023 года», — отмечает Алексей Копайгородский.

Тат Гаспарян

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