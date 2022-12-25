Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Парковка в Новороссийске будет бесплатной с 1 по 8 января

Во время новогодних и рождественских праздников в Новороссийске парковки будут бесплатными. Об этом глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем Telegram.

«С 1 по 8 января все муниципальные парковки будут бесплатными. Это не повлияет на загруженность улиц, так как в это время на дороги выезжает меньше машин», — отметил Андрей Кравченко.

Бесплатные парковки будут работать по улицам: Леднева, Коммунистическая, Жуковского, Карла Маркса, Новороссийской республики, Губернского, Дзержинского, Сипягина и Советов.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...