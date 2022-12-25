272 жителя Сарапула переедут в новые квартиры из аварийного жилья

В Сарапуле в микрорайоне «Элеконд» на улице Гончарова сдали новый многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, в девятиэтажный дом переедут 272 человека из 28 аварийных домов.

Квартиры в новом доме проектировали по индивидуальным требованиям будущих жильцов. Во дворе оборудовали детскую площадку, зону для сбора ТБО, автопарковку и многое другое. Проверить качество выполненных работ приехал глава республики Александр Бречалов.

«Строители вместе с командой Сарапула такой подвиг сделали — за год построили по этой программе 90-квартирный дом, сдали его в эксплуатацию. Классные комфортные квартиры. Построены в чистовой отделке — заноси елку, накрывай стол и отмечай Новый год»,— поделился господин Бречалов.

Глава Сарапула Виктор Шестаков сказал, что микрорайон «Элеконд» один самых перспективных районов для застройки, он благоустраивается не первый год. В нем ремонтируются дороги, строятся тротуары и возводится большой спортивный центр.

«Здесь хорошая сеть образовательных учреждений, высокий уровень благоустройства и достаточно развита другая социальная инфраструктура. Это значительный шаг в работе по переселению граждан из аварийного жилья. Впереди предстоит масштабная работа по продолжению строительства в рамках работы программы. Для завершения программы в Сарапуле необходимо переселить еще 170 семей»,— прокомментировал господин Шестаков.

Напомним, в рамках федеральной программы с 2019 года в Удмуртии расселено 41,3 тыс. кв. м аварийного жилья и переселено 2 661 человек. Основной способ реализации программы — предоставление гражданам взамен аварийного жилья нового во вновь построенных домах или приобретенного у застройщика. Также собственникам квартир в аварийных домах также выдается денежная компенсация за изымаемое жилье. На сегодняшний день в Удмуртии 143 тыс. кв. м аварийного жилья. В следующем году планируют расселить 1011 человек, проживающих в ветхих домам общей площадью 20,9 тыс. кв. м.