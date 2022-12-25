Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 14:57

272 жителя Сарапула переедут в новые квартиры из аварийного жилья

В Сарапуле в микрорайоне «Элеконд» на улице Гончарова сдали новый многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, в девятиэтажный дом переедут 272 человека из 28 аварийных домов.

Квартиры в новом доме проектировали по индивидуальным требованиям будущих жильцов. Во дворе оборудовали детскую площадку, зону для сбора ТБО, автопарковку и многое другое. Проверить качество выполненных работ приехал глава республики Александр Бречалов.

«Строители вместе с командой Сарапула такой подвиг сделали — за год построили по этой программе 90-квартирный дом, сдали его в эксплуатацию. Классные комфортные квартиры. Построены в чистовой отделке — заноси елку, накрывай стол и отмечай Новый год»,— поделился господин Бречалов.

Глава Сарапула Виктор Шестаков сказал, что микрорайон «Элеконд» один самых перспективных районов для застройки, он благоустраивается не первый год. В нем ремонтируются дороги, строятся тротуары и возводится большой спортивный центр.

«Здесь хорошая сеть образовательных учреждений, высокий уровень благоустройства и достаточно развита другая социальная инфраструктура. Это значительный шаг в работе по переселению граждан из аварийного жилья. Впереди предстоит масштабная работа по продолжению строительства в рамках работы программы. Для завершения программы в Сарапуле необходимо переселить еще 170 семей»,— прокомментировал господин Шестаков.

Напомним, в рамках федеральной программы с 2019 года в Удмуртии расселено 41,3 тыс. кв. м аварийного жилья и переселено 2 661 человек. Основной способ реализации программы — предоставление гражданам взамен аварийного жилья нового во вновь построенных домах или приобретенного у застройщика. Также собственникам квартир в аварийных домах также выдается денежная компенсация за изымаемое жилье. На сегодняшний день в Удмуртии 143 тыс. кв. м аварийного жилья. В следующем году планируют расселить 1011 человек, проживающих в ветхих домам общей площадью 20,9 тыс. кв. м.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...