Три района Сочи останутся без воды 27 декабря

27 декабря в трех районах Сочи из-за плановых работ на магистральных водоводах отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба городского водоканала.

Водоснабжение будет отключено в Адлерском, Хостинском и Центральном районах.

На улице Ленина в Адлере специалисты восстановят трубопровод диаметром 800 мм. В

микрорайоне «Министерские озера» создадут аварийно-резервной системы водоводов. На трубопроводе заменят шесть затворов и проложат 50-метровую перемычку. В случае крупных аварий население смогут перевести на резервное водоснабжение.

27 декабря подача воды в Адлер, Хосту, Кудепсту, Бытху, Мацесту, микрорайон Светлана, с. Раздольное и ЖК «Министерские озера» будет прекращена. Водоснабжение окончательно восстановят 28 декабря.

Жителей просят произвести запас воды, в городе будет организован подвоз ресурса.

Тат Гаспарян

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