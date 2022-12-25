Власти Кузбасса предложили лицензировать деятельность частных организаций соцуслуг

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев предложил лицензировать деятельность частных организаций, предоставляющих социальные услуги, сообщает пресс-служба облправительства.

По его словам, проверки социальных организаций «показали, что в государственных учреждениях такого типа находят мелкие нарушения, которые устраняют практически сразу, а в частных организациях ситуация намного хуже». «Это системная проблема, и решать ее нужно путем внесения изменений в законодательство», - сказал губернатор. По данным облправительства, губернатор, МЧС и прокуратура выйдут с совместным обращением по внесению соответствующих изменений в законодательство.

Сергей Цивилев отметил, что в регионе 130 индивидуальных предпринимателей и негосударственных организаций, оказывающих услуги с предоставлением проживания. Актуализировать перечень государственных и частных соцорганизаций планируется 25 декабря.

24 декабря в Кемерове произошел пожар в частном приюте для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Погибли 22 человека. Следственными органами возбуждено уголовное дело об оказании услугу, не отвечающих требованиям безопасности. Владелец приюта задержан, ему предъявлено обвинение.

Анна Егорова

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