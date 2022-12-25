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Экс-глава пермского департамента имущественных отношений трудоустроился в структуру Минстроя РФ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», бывший начальник департамента имущественных отношений администрации Перми Михаил Берников назначен заместителем руководителя департамента строительства социальных объектов ФАУ «РосКапСтрой». Господин Берников подтвердил эту информацию. Он пояснил, что в настоящий момент основной его задачей на этой должности является курирование проекта по строительству новых школ «ПроШкола». Михаил Берников уточнил, что курирует реализацию данного проекта в 15 регионах.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ФАУ «РосКапСтрой» было создано приказом Минстроя РФ от 11 марта 2016 года. Учреждением осуществляет функцию технического заказчика и строительного контроля при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет средств федерального бюджета.

Михаил Берников в разные годы занимал должности гендиректора АО ЗТ «Орелдепозит», директора ООО «Транслес», ООО «ТрансСтрой», ООО «Консультант», МУП совхоз «Коммунальник» города Орла. Позже был сначала депутатом, а потом председателем Орловского городского Совета народных депутатов, с 2012 по 2015 годы являлся главой администрации Орла. Затем господин Берников возглавил контрольный департамент администрации губернатора Пермского края, в 2017 году был назначен первым заместителем министра строительства и архитектуры Прикамья. В мае 2018-го возглавил департамент имущественных отношений администрации Перми, в мае 2022 года покинул эту должность.

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