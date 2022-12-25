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Коммерсантъ FM
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У берегов Камчатки ожидается шторм с девятиметровыми волнами

Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует в акватории Берингова моря с середины 26 декабря волнение моря высотой 8–9 метров. Региональное управление МЧС не видит угроз для прибрежных населенных пунктов.

«В случае нарушения правил судовождения повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями на судах (с возможными нефтеразливами, которые могут повлечь за собой угрозу экологической безопасности в прибрежных акваториях)»,— говорится в сообщении ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Руководству судоходных компаний, чьи суда могут находиться в районах с высокими волнами, рекомендуется принять меры повышенной предосторожности. Шторм сохранится до 27 декабря.

Леонид Уварчев

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