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Коммерсантъ FM
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На востоке Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано на восточном побережье Камчатки. Эпицентр находился в 84 км от поселка Усть-Камчатск на глубине 103 км, сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН в Telegram.

Землетрясение произошло в 14:17 по местному времени (5:17 по московскому). Жители Усть-Камчатска и других населенных пунктов рассказывают в соцсетях, что почувствовали толчки.

Администрация Усть-Камчатского района сообщила во «ВКонтакте», что жители «ощутили плавные, но интенсивные подземные толчки». О разрушениях не сообщалось.

Леонид Уварчев

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