В Египте не меньше 27 человек пострадали при обрушении трибуны на баскетбольном матче

Как минимум 27 человек получили травмы при обрушении трибуны в Каире во время баскетбольного матча за суперкубок между командами «Аль-Ахли» (Каир) и «Аль-Иттихад» (Александрия), передает AP со ссылкой на Минздрав Египта. Игра была прервана.

У большинства пострадавших диагностированы переломы. Они находятся в больницах, их жизням ничего не угрожает. Спортивные власти обвинили в произошедшем болельщиков команды «Аль-Иттихад».

Обрушение произошло в спорткомплексе Хасана Мустафы. Он был открыт в 2020 году и принимает соревнования по нескольким видам спорта, в том числе по баскетболу и гандболу.

Леонид Уварчев