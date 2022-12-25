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Коммерсантъ FM
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Управляемый снаряд «Краснополь» получил модификацию для воздушных носителей

В России разработана модификация корректируемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь» для применения с воздушных носителей. Об этом сообщило Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова (входит в НПО «Высокоточные комплексы» «Ростеха»).

«Есть артиллерийские комплексы высокоточные, там целое семейство. Основа — это "Краснополь", есть модификации, которые стреляют из минометов, есть модификации, которые стреляют с воздушных носителей»,— сказал начальник Конструкторского бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова Семен Погорельский в эфире «Первого канала».

Начальник отделения конструкторского бюро Игорь Бальзамов утверждает, что разработанный снаряд имеет простую конструкцию и высокую надежность. По его словам, есть примеры эффективной работы боеприпасов с большими сроками после производства. «То есть очень надежный снаряд»,— добавил господин Бальзамов.

В артиллерийский комплекс «Краснополь» входят осколочно-фугасный управляемый снаряд и лазерный целеуказатель. Снаряд калибра 152 мм применяется во всех типах артиллерийских систем, дальность полета достигает 20 км. Целеуказатель может захватывать до трех целей одновременно. Последняя модификация снаряда «Краснополь-М2» имеет калибр 155 мм, дальность стрельбы составляет 26 км.

Леонид Уварчев

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