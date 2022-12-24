Под Йоханнесбургом при взрыве бензовоза погибли девять человек

Девять человек погибли и еще 40 получили ранения в Боксбурге, городе неподалеку от Йоханнесбурга, в результате взрыва бензовоза. Об этом сообщили экстренные службы. Танкер, перевозивший 60 тыс. л сжиженного газа, застрял под мостом недалеко от больницы и жилых домов утром.

«Мы получили звонок около 7:50 утра (5:50 по Гринвичу), в котором нам сообщили, что бензовоз застрял под мостом. Для тушения пламени были вызваны пожарные. К сожалению, он взорвался»,— сообщил агентству AFP Уильям Нтлади, представитель экстренных служб региона. На видеороликах в соцсетях под мостом был виден огромный огненный шар.

Из 40 раненых 19 находятся в критическом состоянии, в то время как еще 15 человек серьезно ранены, но находятся в стабильном состоянии. Одним из пострадавших является водитель, который доставлен в больницу. По словам господина Нтлади, шесть пожарных получили легкие ранения.

Бензовоз прибыл с юго-востока Южной Африки.

Мария Федотова