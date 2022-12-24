На Кубани врачи спасли молодую женщину

Врачи Регионального сосудистого центра Лабинской ЦРБ вовремя удалили тромб пациентке и вернули ей речь и возможность двигаться. Об этом рассказали «Кубанские новости».

Женщина упала в обморок во время прогулки с двумя маленькими детьми. Бригада скорой помощи, вызванная прохожими, доставила ее в Региональный сосудистый центр Лабинской ЦРБ. После обследования медики поставили диагноз — острое нарушение мозгового кровообращения, ведущее к потере речи и движения.

«В экстренном порядке врачи выполнили эндоваскулярную тромбоэктомию. Сразу после манипуляции у пациентки восстановилась речь и движение в конечностях», — сообщает издание со ссылкой на пресс-службу минздрава Краснодарского края. В настоящий момент жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.

Маргарита Синкевич

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