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Владельцы бывшего клуба ВКИУ решили сдать объект в аренду

Здание бывшего клуба ВКИУ, расположенного по ул. Окулова, 5, сдается в аренду. Соответствующее объявление размещено на Avito. Его авторы предлагают потенциальному арендатору использовать помещения общей площадью 4,2 тыс. кв. м под выставочное пространство, музей, клуб, концертную деятельность, организацию общепита. Стоимость аренды — 200 тыс. руб. в месяц. В объявлении указано, что возможна также частичная аренда площадей или временная для проведения краткосрочных мероприятий.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Шестиэтажное здание клуба с момента расформирования ВКИУ в 2003 году не эксплуатировалось. Тогда оно перешло к частным структурам. В конце 2013 года объект за 64,74 млн руб. выкупило пермское ООО «Яуза-Девелопмент». В 2014-м сообщалось, что компания совместно с ООО «Сириус» (застройщик ЖК «Пушкарский») реконструируют здание под дом с офисами, апартаментами и элитными квартирами, однако без разрешительной документации воплотить этот проект было нельзя. Сейчас объект принадлежит индивидуальным предпринимателям Игорю Пестову и Татьяне Бердичевской.

В декабре 2021 года краевые власти заявили о намерении разместить в бывшем клубе ВКИУ региональный Дом молодежи. В бюджете Прикамья на 2022 год было предусмотрено 300 млн руб. на приобретение здания. Однако в октябре этого года стало известно, что данные расходы перенесли с текущего года на 2023-й. В минтуризме региона объяснили такое решение тем, что продолжают поиски здания для Дома молодежи, так как бывший клуб ВКИУ для этих целей не подходит.

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