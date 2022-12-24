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Коммерсантъ FM
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Декораторы пошли по домам

Какие тренды преобладают в новогоднем оформлении

Частные дома готовятся к Новому году. Как рассказали опрошенные “Ъ FM” участники рынка, россияне стали позже просить декораторов оформлять дом. При этом стоимость услуг выросла на 20-30%. В каких цветах специалисты предлагают декорировать дома к Новому году? И во сколько это может обойтись? С подробностями — Иван Корякин.

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

2023-й — год черного водяного кролика. И многие выбирают декор исходя из «предпочтений» символа китайского календаря. Как рассказывают астрологи, счастье и удачу в 2023 году принесут голубой, черный, розовый и белый. А идеальный выбор, чтобы улучшить свое финансовое положение — красный.

Как столица проведет праздники

Как столица проведет праздники

Придерживаются ли тех же принципов декораторы? Об этом рассказала основательница и главный дизайнер Victoria Kiorsak Interior Виктория Киорсак: «Серьезным трендом будет либо монохромная палитра, либо контрастная, например: черное с серебром, золото с фиолетовым, какие-то эффектные решения, в которых присутствуют исключительно два цвета. Тренд на советские игрушки середины ХХ века, интересные какие-то немецкие, чешские стеклянные изделия, показывающие связь сквозь время. Что касается стоимости, новогодний декор первого этажа дома в 2021 году обходился в рамках 200-250 тыс. руб. В 2022-м цена выросла примерно на 30%».

Другие опрошенные “Ъ FM” игроки рынка отмечают, что украшение дома под ключ может стоить от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. Но чаще клиенты сами закладывают бюджет, а декораторам приходится подстраиваться. При этом важнее всего определиться с елкой.

“Ъ FM” провел опрос и выяснил, какие деревья чаще выбирают россияне — живые или искусственные. Так, чуть больше 60% проголосовали за второй вариант, и это соответствует рекомендациям МЧС. По мнению ведомства, это более экологично и безопасно. Кроме того, один из главных поставщиков живых элитных елей — Дания — отказалась привозить их в Россию, а те, что добираются до Москвы неофициально стоят не меньше 20 тыс. руб.

Состоятельные клиенты действительно все чаще отдают предпочтение рукотворным деревьям, говорит интерьерный дизайнер Ирина Татарникова: «В год черного водяного кролика желательно сделать елки светлыми. Украшения — старинные игрушки, початки кукурузы на прищепочках, какие-то изделия из папье-маше. Предпочтительна белая гамма с серебряно-золотистыми всплесками.

Сколько стоит снять дом в Московской области

Сколько стоит снять дом в Московской области

Раньше считалось, что искусственные елки — моветон, но все зависит от хозяев. Кроме того, рукотворные ели совершенно роскошные, их не только вблизи, но и на ощупь не всегда можно отличить от живых. Да, конечно, они не издают запаха, но и живые канадские ели, например, абсолютно ни чем не пахнут».

Но все же спрос на услуги декораторов в сравнении с 2021-м снизился. Главная причина — россияне стали бережнее относиться к своим тратам. А для праздничного оформления используют прошлогодние украшения. Предприниматель Алексей Петропольский тоже решил, что справится с задачей не хуже дизайнера: «Каждый год я украшаю дом, традиционно мы наряжаем елку и на улице. Привлекаю только свои собственные силы и те игрушки, которые были куплены еще давным-давно. Недавно мы с дочкой поехали в магазин и накупили какие-то тематические украшения на этот год. Приобрели продукцию с кроликами и в подарок. В первую неделю декабря мы всегда это делаем. Особого новогоднего настроения нет, но дети в этом не виноваты. Ради детей пойдешь на все».

По данным «ЧекИндекса», на украшения елок в 2022 году россияне в среднем тратят больше 1,5 тыс. руб. Это на 11% больше, чем в 2021-м. При этом спрос в магазинах в декабре упал на 10-15% по сравнению с прошлым годом. В то же время объем покупок в маркетплейсах увеличился больше чем в два раза.

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Анна Маргулис

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