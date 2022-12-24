В Удмуртии простились с тремя погибшими на Украине

В Удмуртии 23 декабря простились с младшим сержантом Василием Волковым, 24 декабря — со старшим сержантом Антоном Васильевым и рядовым Анатолием Баязитовым, погибшими в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями. За мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации, старший сержант Антон Васильев и рядовой Анатолий Баязитов посмертно представлены к государственным наградам.

Глава республики Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким. Помощь семьям оказывается в полном объеме.