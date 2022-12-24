Под предлогом получения дохода от инвестиций у жителя Сарапула похитили более 3,5 млн рублей

У жителя Сарапула под предлогом получения дохода от инвестиций похитили более 3,5 млн руб. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, 28-летний мужчина увидел в интернете объявление о возможности заработать на вкладах в крупную нефтегазовую компанию. Мужчина перешел по ссылке, указал свои данные, и уже на следующий день ему позвонил брокер, который убедил его вложить деньги.

Следуя инструкциям, мужчина зарегистрировался на сайте компании и открыл личный счет, на который внес 9 тыс. руб. Когда потерпевший получил доход в 1,3 тыс. руб., ему предложили вложить более крупную сумму. Оформив два кредита, мужчина перевел на счет 2 млн руб. Когда он решил вывести деньги со счетов, чтобы получить прибыль, ему сказали, что необходимо заплатить страховку. Мужчина оформил еще несколько кредитов. В общей сложности он перечислил более 3,5 млн руб.

За мошенничество в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ.

В тот же день было возбуждено еще два уголовных дела по фактам хищения денег у граждан под предлогом получения дохода от инвестиций в данную нефтегазовую компанию. Аналогичным способом у 50-летней жительницы Каракулинского района похищено 609 тыс. руб., 65-летний житель Можгинского района потерял около 800 тыс. руб.

В настоящий момент проводятся мероприятия, направленные на выявление лиц, причастных к совершению данных преступлений.